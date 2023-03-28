Мартынов уже пять лет служит в Вооруженных силах.

Герой мема "Это мерзость", которого в сети окрестили "Четким пацой" из Ривне, боец 68-й отдельной егерской бригады Иван Мартынов рассказал историю завирусившегося восемь лет назад ролика.

В интервью изданию "Український свідок" военный объяснил, что это уже были времена после Евромайдана, на протестах он волонтерил.

"Ездили ребята, приехали в центр, где мы волонтерили, снимали блиц-опрос для новостей в Ривне. Подошли, сказали: "Пацаны, станьте на разогрев". Спрашиваем: "А что надо делать?" Говорят: "Мы тебя что-то спросим, скажешь свое мнение". Ну хорошо ... начали спрашивать, вот это вся "мерзость", - рассказал боец.

Видео дня

Мартынов шутит, что так и высказал свое мнение, но где-то "перегнул немножко". "А через четыре часа сказали, что я - звезда", - добавил, улыбаясь, Мартынов.

После этого герой побежал в компьютерный клуб и зашел в YouTube, чтобы в этом убедиться: "Увидел, что где-то полтора миллиона просмотров. Уже все мне говорят: "Так ты звезда, ты понимаешь, что ты - звезда?".

На следующий день он уже "поймал" популярность на улице: "Ты идешь, слышишь на остановке - все шумит тобой... Все юзают: "Вот это он! Да я его видела! Да я его тоже видел". Потом Мартынова начали приглашать на шоу.

Мем "это мерзость" - что известно о герое популярного прикола

Мем был "залит" в YouTube восемь лет назад, за это время ролик набрал сотни тысяч просмотров. Отдельно завирусилась фраза героя, который, комментируя политическую ситуацию в родном городе, ответил: "Это мерзость".

В мае 2022 года стало известно, что герой мема Иван Мартынов уже пять лет служит в Вооруженных силах. Парень участвовал в Евромайдане и силовых противостояниях с "беркутовцами".

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