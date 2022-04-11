Тимофей Карч получил отклики от сотен людей.

Подросток из Кривого Рога Тимофей Карч стал звездой соцсетей. 16-летний парень из-за войны переехал в Польшу, где через Facebook искал посильную работу.

Об этом сообщает ТСН.

До войны подросток занимался хоккеем, изучал иностранные языки. Из-за войны 16-летнего Тимофея отправили в Польшу в город Хелм, где продолжил учиться в школе.

При этом его родители остались в Украине без работы, поэтому парень решил трудоустроиться в Польше. Из-за возраста с работой возникли проблемы. Тимофей решил найти под работку с помощью соцсетей и написал пост в Facebook:

Приехал в Польшу после того, как Россия напала на Украину. Мне полных 16 лет. Я отдаю себе отчет, что я еще студент и не могу похвастаться богатым профессиональным опытом. Однако, имею большое желание помочь своей семье и финансово помочь родителям, которые сейчас в Украине. Мой родной язык украинский. Я очень хорошо знаю русский язык. Говорю по-английски, понимаю немецкий, а сейчас активно учу польский язык. Ищу работу на неполный день, которую можно делать после школы днем. По окончании школы я смогу больше работать. Я физически сильный и стойкий человек. Я могу быть полезным как физический работник – для переезда, поднятия чего-то. Я могу помочь с уходом за садом, уборкой территории, строительными работами. Я также могу быть полезным как работник в коммерческих объектах, общепита и отдыха. Могу легко изучить, быстро освоить инструкции и язык, чтобы я мог выполнять более ответственную и квалифицированную работу, например, на складе или в салоне, в зависимости от сборки, упаковки и упаковки продукции, расчета и проверки картона. Профессионально занимаюсь спортом с 6 лет – сначала легкая атлетика, а затем хоккей с шайбой. С удовольствием помогу в тренировке – научу кататься на коньках, могу проводить общие физические тренировки.

Несломленный маленький украинец стал звездой социальной сети. Его пост перепостили более 2 тысяч пользователей, а откликнулись сотни неравнодушных людей.

Парень посоветовался с родителями, и они вместе выбрали самую подходящую на данный момент вакансию.

"Ему очень многое предложили - и переезд во Францию, Германию, Великобританию. Предложили работу в модельном бизнесе, работать в летнем лагере, предложили жить во Вроцлаве в семье, приглашали в волонтерские организации, просто денег набросали. Работу он нашел в том же городе, где временно проживает. Он работает у людей на огороде - это самое реальное, не нуждается в переездах, он сейчас в безопасности, ходит в школу. Теперь у моего сына есть свои карманные деньги. Люди - невероятные", - рассказал мама Тимофея.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против независимой Украины. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. В связи с этим многие украинцы бросили свои дома и уехали как в более спокойные регионы Украины, так и за границу.

По данным ООН, по состоянию на 30 марта из Украины выехали 4 миллиона беженцев, их них почти половина - дети.

В то же время, по данным социологов, 93% опрошенных украинцев намерены вернуться домой из тех стран, куда иммигрировали, как только закончится война, включая молодежь, которая традиционно считается более мобильной.

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