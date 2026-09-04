Германия укрепляет бригаду в Литве и тем самым посылает России сигнал, – Delfi

В Литву прибудут около 5 тысяч немецких военнослужащих и гражданских сотрудников, которые будут нести службу в Рукле, Пабраде и на других военных объектах.

Немецкая бригада перебрасывает в Литву значительные силы и средства и посылает России сигнал о том, что в случае нападения бой начнется с первой же минуты, сообщает Delfi.

Добавляется, что немецкие силы считаются лучшей альтернативой на случай, если США решат вывести своих военнослужащих.

По данным издания, в Литву прибудут около 5 тысяч немецких военнослужащих и гражданских сотрудников, которые будут нести службу в Рукле, Пабраде и на других военных объектах. Вместе с ними будет доставлено около 2 тысяч единиц военной техники.

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Полковник запаса Гинтарас Ажубалис отмечает, что потенциал немецкой бригады в десятки раз превышает силы союзников, ранее размещённых в Литве.

Он добавил, что дислоцирующаяся в Литве бригада посылает России сигнал о единстве альянса. Ажубалис отметил, что решения Германии также не являются случайными.

"Не забываем, что бригада дислоцируется всего в тридцати километрах от границы, так же как и Вильнюс. Думаю, немцы не случайно выбрали именно это место, а не более удобную с технической точки зрения площадку, например, в той же Рукле. Это все-таки сложное и очень рискованное с военной точки зрения место", – считает полковник запаса.

По его словам, в случае нападения немецкие военнослужащие немедленно встанут на защиту Литвы.

Кроме того, в Литве будут задействованы разведывательные возможности Германии.

"С приходом немцев мы будем еще больше видеть и еще больше слышать. Иными словами, здесь сосредоточится вся немецкая разведка – как ее технические средства, так и личный состав. Для Германии очень важно, чтобы размещенная здесь бригада не стала объектом провокаций. Поэтому разведка будет работать здесь очень серьезно", – рассказал бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Военная помощь Украине от Германии

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению экспертов, немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skyranger 35 уже давно находятся на вооружении ВСУ и защищают украинское небо. Первое официальное видео с новейшей системой обнародовал 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ. Эксперты пояснили, что сам факт публичной демонстрации вооружения означает, что определенное количество Skyranger 35 было передано Украине в режиме секретности и без лишней огласки. Анализируя видео, они предположили, что оно было снято не позднее марта 2026 года. Об этом свидетельствует отсутствие листвы на деревьях и теплая форма зенитчиков.

Также мы писали, что в Германии началось серийное производство более 5000 беспилотников большой дальности для Украины. Представители немецко-американской оборонной компании Auterion и ее украинского партнера по совместному предприятию Airlogix рассказали журналистам, что первые беспилотники уже изготовлены. Указывается, что заказ правительства Германии должен быть выполнен к середине 2027 года. По данным источников, стоимость заказа составляет около 300 миллионов евро. Они подтвердили, что эти беспилотники являются частью немецкой помощи Украине.

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