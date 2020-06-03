Даже фамилии выдумали: в армии опровергли фейк РФ с задержанным украинским военным

Задержанный, в частности, не принимал участия в боевых действиях, а указанные имена и фамилии вымышлены.

Российские пропагандисты и ФСБ РФ сделали постановочное видео о якобы задержании украинского военного на админгранице с оккупированным Крымом в наркотическом или алкогольном опьянении.

Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

При этом оккупационные СМИ публикуют информацию, что военный из-за насилия со стороны командиров перешел на сторону россиян, а вообще был хорошим парнем и никогда не употреблял спиртного.

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В то же время в ВСУ указывают на ряд несоответствий во время монтажа этого видео.

«Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых «исчез» военный, а это около половины пятого утра», – пояснили в пресс-службе командования.

Кроме того, задержанный не принимал участия в боевых действиях, а указанные имена и фамилии вымышлены.

«К сожалению, в этой ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется российским агрессором», – констатировали в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании украинского военнослужащего возле административной границы с оккупированным Крымом.

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