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В штате Небраска чрезвычайники с вертолетов подкармливают животных на затопленных фермах (видео)

15:24, 22 марта 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Регион страдает от масштабных наводнений, поэтому коровам и лошадям просто негде достать корм. Неравнодушные спасатели решили не бросать на произвол судьбы скот. Снопы сена в самые труднодоступные места доставляют вертолетами.

От мощных паводков штат Небраска страдает на протяжении последней недели.

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Теги: #США#наводнение