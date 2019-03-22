В штате Небраска чрезвычайники с вертолетов подкармливают животных на затопленных фермах (видео)
15:24, 22 марта 2019Спасение видов
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От мощных паводков штат Небраска страдает на протяжении последней недели.
В штате Небраска мчс с вертолетов подкармливают животных на затопленных фермах
В американском штате Небраска чрезвычайники с вертолетов подкармливают животных на затопленных фермах.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Регион страдает от масштабных наводнений, поэтому коровам и лошадям просто негде достать корм. Неравнодушные спасатели решили не бросать на произвол судьбы скот. Снопы сена в самые труднодоступные места доставляют вертолетами.
От мощных паводков штат Небраска страдает на протяжении последней недели.
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