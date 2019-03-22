В штате Небраска чрезвычайники с вертолетов подкармливают животных на затопленных фермах (видео)

От мощных паводков штат Небраска страдает на протяжении последней недели.

В американском штате Небраска чрезвычайники с вертолетов подкармливают животных на затопленных фермах.

Читайте такжеНаводнение в индийском заповеднике: погибли не менее 10 львов, около 100 оленей и более 2 тысяч антилоп

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Регион страдает от масштабных наводнений, поэтому коровам и лошадям просто негде достать корм. Неравнодушные спасатели решили не бросать на произвол судьбы скот. Снопы сена в самые труднодоступные места доставляют вертолетами.

От мощных паводков штат Небраска страдает на протяжении последней недели.