Наибольший рост цены корзины в июне наблюдался в Хмельницкой и Одесской областях.

По состоянию на конец июня индекс доступности продовольствия (ИДП) снизился на 47,6% по сравнению с довоенным значением из-за подорожания основных продуктов питания.

На это повлияли сезонные факторы и захват территорий, говорится в исследовании KSE "Агроцентр" совместно с Минагрополитики.

Основная причина для снижения индекса - увеличение в средней цене корзины продуктов питания. По состоянию на 27 июня – 1 июля, цена корзины выросла на 17,5% по сравнению с ценой 23 – 27 мая. Причиной такого значительного роста цен стали сезонные факторы – в магазинах начали появляться ранние овощи нового урожая, которые дороже прошлогодних.

На рост цены также повлияла российская оккупация регионов-производителей овощей. В частности, сезонный рост усилила оккупация Херсонской области, которая является одним из лидеров производства овощей в Украине. Цены продолжают расти из-за перебоев в цепях поставок, проблем с логистикой и роста цен на факторы производства.

Наибольший рост цены корзины в июне наблюдался в Хмельницкой и Одесской областях – на 22,6% и 21% соответственно.

По состоянию на начало июля уже стали заметны позитивные тенденции по снижению цен, отмечают эксперты KSE "Агроцентр".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину ИДП составил 12,4. То есть человек со средней зарплатой мог купить количество продуктовых корзин, эквивалентную запаса на 12,4 месяцев. Текущая оценка ИДП составляет всего 6.5. Текущая оценка ИДП на 12% ниже, чем в первой половине июня, и на 14,9% ниже, чем в мае.

Рост потребительских цен в Украине в мае ускорился до 18% по сравнению с 16,4% в апреле. За месяц потребительские цены выросли на 2,7%, с начала года – на 13,9%, свидетельствуют данные Госстата.

В начале июня НБУ повысил учетную ставку до 25% после трех месяцев ее фиксации на уровне 10%. Это решение стало ответом регулятора на ускорение инфляции.

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