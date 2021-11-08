По словам эксперта, для этого 80-90% населения должны вакцинироваться.

Иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов назвал условие, при котором Украина сможет вернуться к обычной жизни без локдаунов и без карантинов.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

"Если мы говорим о COVID, опять-таки, единственный путь – это вакцинация. Вот когда большинство населения, скажем 80-90% будут вакцинированы, мы тогда сможем вернуться к нашей обычной жизни без локдаунов и без карантинов", – отметил он.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 в Украине "растет большими темпами".

Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцев без прививки будут отстранять от работы: список профессий"Ежедневно около 6 000 украинцев госпитализируются с COVID. И, что самое важное, информация, которой я хотел поделиться с вашими слушателями, это то, что 93% из тех, кто сейчас в больнице, не вакцинированы. Это эпидемия среди невакцинированных. Болеют и попадают в больницу не вакцинированные. Ежедневно от 400 до 700 украинцев умирают от COVID. Это очень большие цифры. Это все можно было бы предупредить, если бы эти люди вакцинировались, когда это было возможно", – считает Умид Шарапов.

На сегодня почти 8 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от коронавирусной болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц