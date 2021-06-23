Депутат снимал видео для Facebook.

Народный депутат Николай Тищенко задержал вылет самолета из Киева в Ужгород, потому что перед тем, как зайти на борт, он снимал видео из нескольких дублей. Отснятый ролик появился на странице нардепа в Facebook.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Facebook

Как отметил журналист, кроме задержки рейса нардеп отличился еще и тем, что к самолету его подвезли пограничники.

«Николай подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а на автомобиле Государственная пограничная служба Украины. Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимет видос, и не уезжал. Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать», – задался вопросом журналист.

Читайте такжеСМИ узнали о регулярных визитах "слуги" Тищенко к пластическому хирургуПользователи в комментариях выразили недовольство поведением и нардепа, и пограничников:

«Клоун», «Они уже даже не стесняются демонстрировать вседозволенность и пренебрежение к людям! Демонстрирует, что он здесь «хозяин жизни»! Или не способен понять, что он делает», «Какое оно глупое», «До тех пор, пока такое возможно, никакого порядка у нас не будет», «Пограничники осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки? Это законно?».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц