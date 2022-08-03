Замирайло пытался бежать за рубеж и иммигрировать в США, но спецназовцы его поймали накануне выезда.

СБУ задержала помощника действующего народного депутата, который хотел стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасской области.

Об этом сообщает СБУ. Мужчина является депутатом Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию "ОПЗЖ" до запрета этой партии, и одновременно работал помощником действующего нардепа.

По данным источника "Украинской правды", речь идет о помощнике народного депутата от бывшей "оппозиционной платформы - За життя" Василия Нимченко - Александре Замирайло.

"Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт", - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По данным СБУ, фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали на оккупацию города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Позже Замирайло пытался бежать за рубеж и иммигрировать в США, но спецназовцы его поймали накануне выезда. Обоим пропагандистам сообщено о подозрении.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ (ГРУ РФ), к которой входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Она должна была помогать врагу в захвате Украины.

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