Задержанного мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов.

Сотрудники контрразведки СБУ и детективы НАБУ задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины. Речь идет о руководителе охраны нардепа Андрея Деркача, которого СБУ называет завербованным российской разведкой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, а источник "Украинской правды" в правоохранительных органах назвало имя нардепа.

В сообщении отмечается, что задержанного мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

По данным СБУ, фигурант был приближенным к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы.

В частности, этот депутат руководил созданием ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Официально в ведомстве не сообщают имени депутата, однако, по словам источников издания, речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

У руководителя его личной охраны правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны Деркача против Украины, его постоянных связях с представителями России и коллаборантами.

Также у охранника Деркача изъяли наличными 200 тыс. грн, 49 тыс. евро, $11,5 тыс.

Также во время обыска, кроме незаконных боеприпасов, у мужчины нашли книги пророссийского содержания. Например, книгу 2020 года, одного из издательств Минобороны РФ.

Сейчас охраннику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Деятельность нардепа Деркача

В августе 2021 года СНБО ввел персональные экономические санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Ранее против Деркача ввели санкции США за его попытки повлиять на выборы президента страны в 2020 году. По информации США, Деркач более десятка лет был активным российским агентом.

24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть Генштаба РФ, которая должна была помогать россиянам в захвате Украины, в которую входил Деркач. СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

Как сообщал УНИАН, 21 июля СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

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