В Госспецсвязи пояснили, что операторы отслеживают незаконное включение в сети.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации объяснили могут ли российские военные прослушивать телефоны украинцев, в частности, на временно захваченных территориях и как это предотвратить.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Разговоры украинцев в сетях украинских мобильных операторов надежно защищены от врага. Доступ к внутренним сетям операторами закрыт. А передача сигнала между абонентами происходит в зашифрованном виде, что делает невозможным прослушивание", - говорится в сообщении.

Украинские операторы используют современные системы шифрования, рекомендованные международными организациями, разрабатывающими стандарты мобильной связи и работы сетей.

В Госспецсвязи пояснили, что операторы отслеживают незаконное включение в сети. Поэтому любое включение в сеть операторов с целью прослушивания (путем так называемого дублирования пакетов) будет сразу замечено.

В регионах, где российские военные отключили украинскую связь и вместо этого пытаются запустить собственного оператора, ситуация кардинально иная. Российские спецслужбы имеют доступ к сетям операторов России, поэтому пользоваться такой связью надо максимально осторожно.

В Госспецсвязи советуют абонентам по телефону говорить только об обыденных нейтральных вещах и избегать тем, которые могут навредить. Нельзя обсуждать места дислокации или движения войск захватчика.

Лучше вообще минимизировать разговоры с использованием мобильной связи и пользоваться мессенджерами со сквозным шифрованием данных.

Для выхода в Интернет следует всегда использовать VPN-сервисы. Они снижают риск передачи информации врагу, а также дают возможность обойти блокировку информационных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 12 мая российские хакеры осуществили кибератаку, используя тему оккупированного Херсона. Хакеры рассылали опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", которые содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

Вас также могут заинтересовать новости: