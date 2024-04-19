Пока на должность никого не назначили.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины провел ротационные мероприятия в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

"В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пока на должность никого не назначили. Сейчас идет поиск соответствующего специалиста, который или которая уже "вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга".

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"Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ", - добавили в Генштабе.

Увольнение в армии

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

На прошлой неделе командующего оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" генерал-майора Сергея Литвинова уволили с должностей.

"Запад" возглавил бригадный генерал Владимир Шведюк, а "Юг" - бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

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