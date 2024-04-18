Горячее всего за прошедшие сутки было на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте произошло почти 90 столкновений с российскими захватчиками.

"За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений", - говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

По данным Генштаба, в общем, враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Видео дня

В сводке сказано, что на Купянском направлении враг 4 раза атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области.

Также, на Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

В то же время, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 23 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

При этом, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские захватчики совершили 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск.

Как отмечают в Генштабе, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.

Наступление РФ летом - что известно

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что уже в июне Россия может начать большое наступление, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. После этого россияне сосредоточатся на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и их последствиях.

Вас также могут заинтересовать новости: