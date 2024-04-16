Уже экс-глава Ок "Юг" Андрей Ковальчук занял должность начальника Военной академии в г. Одесса.

Командующим войск оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования. Новоназначенного командира представил личному составу оперативного командования "Юг" командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Отмечается, что Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

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Пройдя все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

"Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины, как мощный интеллектуальный потенциал армии, с опорой на международный опыт", - отмечается в сообщении командования.

Также сообщается, что генерал-майор Андрей Ковальчук, который до Шаповалова командовал ОК "Юг", назначен на должность начальника Военной академии (г. Одесса).

Кадровые изменения в структурах ВСУ

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе СМИ сообщили, что в ВСУ были уволены командующие двух направлений. Речь шла о командующем оперативного командования "Юг" генерал-майоре Андрее Ковальчуке и командующем ОК "Запад" генерал-майоре Сергее Литвинове. Но официальной информации не было.

Вчера стало известно, что войска оперативного командования "Запад" возглавил бригадный генерал Владимир Шведюк.

Ранее, в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

В марте Зеленский также уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. На эту должность назначили Александра Литвиненко.

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