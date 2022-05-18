Государство сейчас строит по 2 тысячи квартир в 16 регионах Украины для внутренне перемещенных лиц. Еще несколько тысяч планирует выкупить у застройщиков.

Об этом в интервью НВ заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сейчас у нас по выкупу несколько тысяч квартир и по строительству - 16 регионов по 2 тысячи квартир. Это 32 тысячи квартир", - сказал он.

По словам Тимошенко, выкупленные у застройщиков квартиры государство будет предоставлять переселенцам на некоторое время.

"А как только будет отстроено их постоянное жилье, - тоже государством, - они переселятся в свои квартиры, дома и так далее, - отметил он. - А эти квартиры будем предоставлять военным и другим людям, которые стояли в очередях годами".

Напомним, ранее Тимошенко рассказал о задаче создать базу данных потребностей всех населенных пунктов Украины и разработать концепцию для них с учетом потребностей громад. Для этого были сформированы 14 кластеров инфраструктуры, которая требует восстановления или модернизации.