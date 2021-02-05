87-летний житель Черкас Евгений Антропов установил новый рекорд, проехав на горнолыжном курорте 20 трасс и 32 спуска за шесть с половиной часов.
Читайте такжеВладелица крупнейшей коллекции изделий с божьими коровками хочет установить мировой рекорд (видео)Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.
«Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатал 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе и «черные». За это и получил звание рекордсмена», - говорится в сообщении.
Антропов впервые стал на лыжи «в годы поздней молодости» - в 79 лет.
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