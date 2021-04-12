Как известно, с самого начала эпидемии Covid-19 корпорация «АТБ» и сеть ее магазинов внедрила и придерживается беспрецедентных мер по созданию безопасных условий для покупателей и сотрудников.

Сеть магазинов АТБ в своей деятельности соблюдает все правила и стандарты противоэпидемической безопасности — заявил сегодня заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который сообщил официальные результаты проверки Госпродпотребслужбы.

«По итогам проверки было выяснено, что внутреннего распоряжения, которое бы разрешало посетителям находиться в торговых помещениях сети без средств индивидуальной защиты, не существует», — заявил Ляшко

Ранее он сообщил, что получена информация об обслуживании покупателей сети АТБ без масок, ссылаясь на существование некоего внутреннего распоряжения.

В своем официальном заявлении по этому поводу сеть сообщила, что обнародованная Виктором Ляшко информация «не соответствует действительности и не имеет под собой никаких фактических оснований».

Корпорация АТБ, которой принадлежит национальная сеть магазинов по торговле продуктами питания и товарами повседневного спроса, в своем официальном комментарии подчеркнула, что строго придерживается требований действующего законодательства и добросовестно выполняет все нормы и постановления, регламентирующие деятельность в условиях эпидемиологической ситуации.

Как известно, с самого начала эпидемии Covid-19 корпорация «АТБ» и сеть ее магазинов внедрила и придерживается беспрецедентных мер по созданию безопасных условий для покупателей и сотрудников.

В частности, магазины сети одними из первых были обеспечены бесплатными средствами дезинфекции рук для покупателей, а для сотрудников своих магазинов сеть специально закупает средства индивидуальной защиты и одной из первых оборудовала торговые места защитными стеклянными барьерами для противодействия передаче вируса.

В пик эпидемии в сети магазинов АТБ были введены специальные часы работы для пожилых людей, чтобы снизить для них риск заражения Covid-19, поскольку люди преклонного возраста оказались одной из групп риска.

Чтобы минимизировать необходимость посещения магазинов людьми пожилого возраста сеть АТБ бесплатно распространила среди свыше 55 тысяч одиноких стариков продуктовые наборы общей стоимостью 100 млн грн., а также реализовала систему дистанционного заказа покупок с их доставкой по указанным адресам.

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Автор: Иван Бойко