В оккупированных районах россияне грабят магазины и дома украинцев и выгоняют людей из домов.

Глава Бериславского районного совета Херсонской области Дмитрий Сивченко рассказал о бесчинствах российских оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга он заявил, что большая часть района находится под российской оккупацией.

"Есть у нас прогресс – ВСУ освободили часть громады. Это Нововоронцовщина, Кочубеевская ОТГ, Высокопольская громада и часть Великоалександровской громады (район поселка Давыдов Брод – УНИАН). В настоящее время в эти села уже возвращаются люди. Они уже начинают ремонтировать свои поврежденные дома, несмотря на то, что еще есть периодические обстрелы со стороны оккупантов. Но наши люди несокрушимы. Они уже строят и готовятся к зиме", - сказал Сивченко.

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По его оценке, сейчас деоккупировано около 15% района.

Он отметил, что в оккупированных селах и городе Берислав – сложная гуманитарная ситуация. В частности, существуют проблемы с отсутствием хлеба, газо-и электроснабжения. По информации Сивченко, свет периодически появляется, но на большей части оккупированной территории он отсутствует. Газа уже нет три месяца. Еще с начала войны отсутствует связь.

"Гривня еще преобладает, там можно купить товары, которые завозятся, а завозятся только из Херсона", - сказал Сивченко.

Он добавил, что люди из сел, которые расположены вблизи Берислава, ездят и закупают продукты именно в Бериславе.

"Часть врачей еще осталась, хотя часть уже уехала", - рассказал он.

Вместе с тем Сивченко рассказал о своем разговоре с директором больницы из Великоалександровки.

"Он мне рассказал, что оккупанты на днях пришли в больницу. Взломали все двери. Взломали сейфы, где должны были храниться наркотические средства, но их там не было... (Оккупанты) грабят магазины, грабят дома. Выгоняют людей из дома. Такие бесчинства происходят по всей громаде, по всему нашему району", - подчеркнул Сивченко.

Он добавил, что в селах все магазины разбиты. Также российские захватчики отбирают у людей машины.

Как сообщал УНИАН, после освобождения Балаклеи на Харьковщине стало известно об очередных зверствах россиян. 40 жителей оккупанты продержали в плену целых полгода. Еще сотни людей подвергали пыткам с применением электротока.

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