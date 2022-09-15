Впрочем, молниеносного прорыва российской обороны, как на Харьковщине, ждать не стоит.

Российские оккупанты сделают "жест доброй воли" в Херсоне, а потом назовут это "передислокацией" войск.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире канала FreeДом.

"На Херсонском направлении я склоняюсь к "жесту доброй воли", которое может плавно перейти в передислокацию, как ее назовет российское командование", - заявил эксперт, комментируя вероятный сценарий поведения оккупантов.

По его словам, на этом направлении сейчас идет "ползучее наступление" украинской армии. Генштаб ежедневно отчитывается о продвижении. Однако таких прорывов, как на Харьковщине, скорее всего, не будет. Этого не позволит местность, а также концентрация российских сил.

"Там ситуация складывается тяжелее для украинской армии, но неотвратима, поскольку мы знаем, что под артиллерийский контроль взята фактически вся территория Правобережья по течению Днепра. И, что самое главное, под огневым контролем основные углы коммуникации, в том числе мосты через Днепр и Ингулец. Там большие проблемы с логистикой, а без нормального обеспечения вести адекватно боевые действия крайне трудно", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ продолжается в Херсонской области с конца августа. Сейчас под огневым контролем ВСУ почти вся область, отметила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Вместе с тем украинские силы продолжают освобождать оккупированные районы Харьковской области и отражать атаки врага на Донецком направлении.

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