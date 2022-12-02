Митрополит Мелетий - руководитель того самого попа, которого силовики поймали с обнаженным несовершеннолетним парнем.

Митрополит Черновицкой епартии УПЦ МП Мелетий, у которого, по свидетельству СБУ, во время обысков среди прочего были найдены документы о российском гражданстве, уехал в Молдову.

Фото Мелетия на богослужении в Молдове появились на странице епископства Унгенского и Ниспоренского в Facebook.

Отмечается, что 1 декабря в Епископском соборе князя Невского Мелетий вместе с местным архиереем Петру провели совместную литургию в честь юбилея духовной службы последнего.

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Мелетия сопровождали служители Черновецкой епархии. Праздничная литургия завершилась посещением местного детсада.

Обыски в Черновицкой епархии Московского патриархата

25 ноября в СБУ сообщили, что во время обысков в Свято-Николаевском храме УПЦ нашли документы о российском гражданстве у руководства епархии.

В компьютерах руководства епархии обнаружили фотокопии удостоверений участников боевых действий против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение "Героя России", подписанная министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году.

Кроме того, во время обысков силовики поймали секретаря епархии Никиту с голым несовершеннолетним парнем в постели.

Обыски в зданиях УПЦ МП и санкции СНБО

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает преимущественно запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры, Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей Московского патриархата.

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