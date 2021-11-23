Семь человек, которые выпрыгнули из горящего автобуса, были доставлены в больницу.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, были ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса в Болгарии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Посольство Украины в Болгарии уже взаимодействует с болгарскими правоохранителями для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии", - сказал он.

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Как сообщает Reuters, на западе Болгарии погибли по меньшей мере 45 человек, в том числе семеро детей, в результате аварии автобуса и его возгорания. В автобусе преимущественно были туристы из Северной Македонии.

Семь человек, которые выпрыгнули из горящего автобуса, были доставлены в больницу в Софии. Их состояние стабильное.

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Автор: Виталий Саенко