Граната на ощупь пластмассовая, выглядит как игрушка и не военный человек действительно мог подумать, что это сувенир.

Помощник главнокомандующего ВСУ майор Геннадий Частяков погиб при взрыве немецкой гранаты DM51. Как отмечает военный эксперт Сергей Флеш, она в самом деле похожа на игрушечную, поэтому не фронтовой человек мог не понять, что граната боевая.

Он отметил, что граната на ощупь пластмассовая, выглядит как игрушка, и Частяков действительно мог подумать, что это сувенир.

"Человек который не воевал, вполне может подумать, что это какой-то пластмассовый сувенир, она на ощупь 100% пластмассовая", - объяснил он.

Эксперт также указал на важную особенность гранаты при ее подрыве.

"В советских гранатах когда вы ее бросаете, вы слышите взрыв взрывателя, потом происходит задержка и сам взрыв гранаты. Здесь проблема в том, что она (DM51) специально так сделана, что если вы выдернете чеку, она будет молча лежать и просто молча взорвется через три секунды", - отметил эксперт.

Он также добавил, что такие гранаты пришли в Украину в ограниченном количестве, и достаточно редко встречаются в Вооруженных силах, поэтому военные на фронте иногда их держат как сувениры.

Гибель Геннадия Частякова

Вечером 6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Его 13-летний сын был тяжело ранен.

Правоохранители открыли уголовное производство по этому делу. Сейчас ГБР рассматривает главной версией причины гибели несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

В то же время, рассматриваются и другие возможные версии - убийство по заказу спецслужб РФ; убийство на почве неприязненных отношений; попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

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