Экс-замглавы МОН убежден, что "нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать".

Бывший замминистра образования Игорь Гарбарук впервые подробно прокомментировал скандал, вызванный откровенным нарядом Кристины Тишкун во время встречи в городском совете Львова.

В комментарии ТСН он сообщил, что Тишкун никогда не была его помощницей и сотрудницей Минобразования, а на рабочей встрече в львовской мэрии она присутствовала как эксперт, которая работала над одним из проектов Министерства.

"Она была привлечена к подготовке концепции и организации одного из образовательных проектов. Слово "помощница" — неуместно. Это была обычная рабочая встреча, никакая не официальная. Почему это так все раздули? Мы должны были пообщаться по поводу развития профессионально-технического образования Львова", - рассказал Гарбарук.

Экс-чиновник также добавил, что платье девушки он увидел еще перед встречей, но оно его не смутило.

"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам. Это дискриминация и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное", - подчеркнул Гарбарук.

По его словам, поскольку встреча проводилась 24 декабря, накануне Рождества, женщина якобы имела планы на вечер.

"Она в этот день, насколько мне известно, собиралась встречаться со своими коллегами после обеда. В праздник каждый одевается так, как он считает нужным", - отметил Гарбарук.

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Комментируя уровень отношений с Тишкун он подчеркнул, что они - сугубо рабочие.

"Между людьми могут быть нормальные человеческие дружеские отношения. Прежде всего, она – профессиональный юрист. Во-вторых, она – профессиональный менеджер, то есть она – организатор. Для меня не главное, как человек выглядит. И не может никто себе позволить давать оценку", это недопустимо, это дискриминация", - сказал он.

Напомним, ранее в комментарии УНИАН Игорь Гарбарук сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию, а не под давлением руководства.

"Это европейская практика и так делают в похожей ситуации те, кто ответственно относится к работе, которую они выполняют, находясь на государственной должности. Те, кто принимает мнение общества и с уважением к нему относится - каким бы оно ни было", - сказал Гарбарук.

Скандал с помощницей Гарбарука во Львове

24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.

Значительный резонанс вызвал наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

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