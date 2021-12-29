Бывший чиновник отметил, что уволился сам из-за собственных убеждений.

Бывший заместитель министра образования Игорь Гарбарук написал заявление об увольнении по собственному желанию, а не под давлением руководства.

Об этом экс-чиновник рассказал в комментарии УНИАН.

Так, Гарбарук возразил, что его заставили уволиться из Министерства из-за скандала с обнародованием фотографий с его помощницей.

"Это мое личное решение. Его я принял еще в воскресенье. Это европейская практика и так поступают в похожей ситуации те, кто ответственно относится к работе, которую они выполняют, находясь на государственной должности. Те, кто принимает мнение общества и с уважением к нему относится – каким бы оно ни было", - заявил Гарбарук.

Читайте также"Очень скромно": женщины пересмотрели дресс-код после скандала с платьем в горсовете ЛьвоваПри этом он указал, что передал заявление на увольнение лично министру образования и науки Сергею Шкарлету.

"1-й рабочий день был во вторник – поэтому заявление об увольнении я написал вчера в 8:30 утра и передал его лично Министру. После чего министр вышел с соответствующим представлением на заседание правительства. Сегодня я получил в Министерстве свои документы – приказ и трудовую книжку. Я просто ответственно отношусь к тому, чем профессионально занимаюсь", - подытожил экс-чиновник.

Скандал с помощницей Гарбарука - что известно

24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.

Значительный резонанс вызвал наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи с Садовым и другими должностными лицами она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.

В свою очередь Гарбарук решил отреагировать на скандал, процитировав стихотворение Киплинга "Если".

"О, Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобный, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь", - написал чиновник.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

В свою очередь бывшая супруга уволившегося заместителя министра образования Игоря Гарбарука как профессиональный сексолог решила не комментировать фотографии с его помощницей

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