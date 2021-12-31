27-летняя Кристина Тишкун прокомментировала громкий скандал, разгоревшийся из-за ее появления в откровенном платье в городском совете Львова.
В эфире "Завтрака с 1+1" девушка заверила, что она - не работник Министерства образования и не госслужащий.
Более того, Тышкун заявила, что никогда не была помощницей замминистра. А с Игорем Гарбаруком они работали над совместным проектом, в котором Кристина занималась вопросами медийности и коммуникации, а не как его работник.
Читайте такжеКак сексолог решила не комментировать: бывшая жена Гарбарука об инциденте с помощницейТакже фигурантка скандала объяснила, как оказалась в горсовете Львова.
"Я сама из Львова, и накануне Католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Игорь Николаевич поехал на встречу. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова, - УНИАН.)... Хотела познакомиться и сделала фото", - рассказывает Тишкун.
Кристина признает, что ее фото провокативны, а свое платье называет "протестом" против проявлений сексизма. Ведь ее нередко оценивают по внешнему виду.
Девушка добавила, что получила кучу хейта и угроз за то, что "просто надела платье".
Скандал с помощницей Гарбарука во Львове
24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.
Значительный резонанс вызвало наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.
28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.