Также фигурантка скандала объяснила, как оказалась в горсовете Львова.

27-летняя Кристина Тишкун прокомментировала громкий скандал, разгоревшийся из-за ее появления в откровенном платье в городском совете Львова.

В эфире "Завтрака с 1+1" девушка заверила, что она - не работник Министерства образования и не госслужащий.

Более того, Тышкун заявила, что никогда не была помощницей замминистра. А с Игорем Гарбаруком они работали над совместным проектом, в котором Кристина занималась вопросами медийности и коммуникации, а не как его работник.

Читайте такжеКак сексолог решила не комментировать: бывшая жена Гарбарука об инциденте с помощницейТакже фигурантка скандала объяснила, как оказалась в горсовете Львова.

"Я сама из Львова, и накануне Католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Игорь Николаевич поехал на встречу. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова, - УНИАН.)... Хотела познакомиться и сделала фото", - рассказывает Тишкун.

Кристина признает, что ее фото провокативны, а свое платье называет "протестом" против проявлений сексизма. Ведь ее нередко оценивают по внешнему виду.

Девушка добавила, что получила кучу хейта и угроз за то, что "просто надела платье".

Скандал с помощницей Гарбарука во Львове

24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.

Значительный резонанс вызвало наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

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