Сторона защиты заявляет, что в Лукьяновском СИЗО ему не предоставляют должной медицинской помощи и игнорируют жалобы на состояние здоровья.

Днепровский районный суд Киева 18 января рассмотрит ходатайство адвоката Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, об изменении ему меры пресечения на менее строгую.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего заседания адвокат Левина подал в суд соответствующее ходатайство.

Кроме того, он просит суд допросить начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области.

По его словам, в Лукьяновском СИЗО Левину не предоставляют должной медицинской помощи и игнорируют его жалобы на состояние здоровья.

В частности, Левину не провели обследование сосудов, из-за чего он и адвокат опасаются, что его состояние может ухудшиться.

Защитник напомнил, что Левин перенес COVID-19 и отметил, что из-за состояния здоровья Левина он и ходатайствует о смягчении ему меры пресечения на такую, которая не предусматривает содержания под стражей.

На заседании Левин также заявил, что чувствует себя плохо.

Судья Юлия Иванина постановила отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на следующее заседание, которое запланировано на 13:00 18 января.

Однако она отказала в вызове начальника филиала ЦОЗ ГУИС в Киеве и Киевской области для допроса в судебном заседании, поскольку в распоряжении суда есть документы о предоставлении медицинской помощи Левину.

Суд продолжил исследование доказательств обвинения по делу. Начато исследование 22 тома из 50.

К слову, 17 декабря адвокаты Левина вызвали бригаду "скорой" помощи к своему клиенту прямо в зал суда. Медики взяли у Левина биоматериалы для тестирования на COVID-19, и уже 18 декабря был получен положительный результат. Однако сообщили об этом суду адвокаты только 24 декабря.

11 января 2021 года судья Юлия Иванина заявила, что Днепровский райсуд Киева получил от медчасти СИЗО, где содержится Левин, сообщение о проведении ему второго теста на COVID-19 и о его отрицательном результате.

Дело Гандзюк: что известно

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Антонина Доломанжи