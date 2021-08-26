На диджитал-прощадках Фонда проходят онлайн-трансляции и вебинары с психологами.

Фонд Рината Ахметова оказывает психологическую помощь людям, пострадавшим вследствие вооруженного конфликта на Донбассе или попавшим в сложные жизненные обстоятельства по другим причинам.

В рамках проекта Музей "Голоса Мирных" стартовал цикл прямых эфиров, зрители которых могут задать экспертам волнующие их вопросы. На диджитал-прощадках Фонда проходят онлайн-трансляции и вебинары с психологами.

Гостьей первого эфира "Преодолеть. Помогает психолог" стала Алена Лукьянчук. Она с 2014 года помогает жителям Донбасса справляться с негативными последствиями пережитого ими.

– Я сама переселенка, поэтому понимаю, насколько необходима эта помощь. Чтобы побороть стресс, с каждым из пострадавших мы переживали те эмоции и боль, которые они испытывали. Психологическая служба также консультировала людей во время обстрелов. Это все очень больно и страшно. Эта работа стала вкладом в масштабную миротворческую миссию, – говорит Алена.

Как сообщает Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда, за более чем 6 лет помощь Фонда Рината Ахметова в преодолении психологических травм получили свыше 60 тыс. жителей востока Украины разного возраста.

– Для качественной работы с мирными жителями Донбасса Фонд провел обучение по курсу "Травма войны", которое прошли 250 психологов. Эксперты отмечают, что отложенный эффект от травмы войны может проявить себя даже спустя долгие годы в форме психосоматических заболеваний. Тогда как люди, столкнувшиеся с такими проблемами, не всегда способны связать их с событиями, вызванными вооруженным конфликтом. Одна из задач направления "Преодолеть. Помогает психолог" – выявить эту связь и помочь Мирным справиться с тревожными состояниями и психологической нестабильностью, – отметила Юлия Ершова.

Пандемия COVID-19 также вызвала массу психологических проблем, поэтому психологи Фонда будут отвечать на широкий спектр вопросов, волнующих современных людей.

Чтобы понять, нужна ли вам психологическая помощь, можно пройти тест на сайте Фонда Рината Ахметова.

Вы также можете обратиться за помощью к психологам Фонда по телефону горячей линии: 0800509001.

Многие истории жителей Донбасса вошли в уникальный проект Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Это безопасное, доверительное пространство, где люди из восточных регионов могут рассказать о пережитом ими во время военных действий и освободиться от бремени молчания ради будущего. Ознакомиться с такими свидетельствами и оставить свою историю можно здесь.

Автор: Григорий Бондарь