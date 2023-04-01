Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram. В частности, при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры и офиса Генерального прокурора бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).
"По данным следствия, подозреваемый священнослужитель в своих выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним", - говорится в сообщении.
Также он делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия государства-агрессора.
"Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистическими экспертизами. Сейчас по местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.
Меры по разоблачению правонарушения осуществлялись Службой безопасности Украины.
Подозрение скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу
1 апреля работники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение. По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям:
- 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
- 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.
На 12:00 Лебедя вызвали на допрос, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. В его доме продолжаются обыски. Сам Павел заявил, что его якобы отправили под домашний арест.