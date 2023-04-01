Сейчас по местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram. В частности, при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры и офиса Генерального прокурора бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, подозреваемый священнослужитель в своих выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним", - говорится в сообщении.

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Также он делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия государства-агрессора.

"Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистическими экспертизами. Сейчас по местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Меры по разоблачению правонарушения осуществлялись Службой безопасности Украины.

Подозрение скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу

1 апреля работники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение. По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям:

161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.

На 12:00 Лебедя вызвали на допрос, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. В его доме продолжаются обыски. Сам Павел заявил, что его якобы отправили под домашний арест.

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