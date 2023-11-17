Отмечается, что преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы.

Завершено следствие по делу о преступной организации, которая держала под контролем Одесский городской совет и бюджет города.

Как сообщает пресс-служба САП, 17 ноября завершено досудебное расследование по делу о преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета. На сегодня детективами НАБУ материалы дела открыты для ознакомления защите фигурантов.

Среди участников преступной организации - два ее соорганизатора - бизнесмен и депутат ВР Украины IV созыва. Мужчинам инкриминируют ряд статей УКУ - 255, ст. 369, ч. 2 ст. 15, ст. 369-2 и тому подобное.

Видео дня

Также среди фигурантов - доверенное лицо руководителей организации первый заместитель городского головы Одессы; и. о. заместителя городского головы Одессы - руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и заместитель городского головы Одессы. Этим лицам инкриминируют ст. 255, ст. 369, ст. 368 УК Украины.

Следствием установлено, что участники организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета... Лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что руководителю аппарата исполкома горсовета и члену земельной комиссии систематически предоставлялись взятки за содействие интересам организации. Всего с ноября 2021 года по август 2022 года это лицо получило более 2,4 млн грн "гонорара" от интересантов.

В свою очередь первый заместитель мэра Одессы, который контролировал деятельность подчиненных управлений, создавал условия для получения злоумышленниками взяток от субъектов хозяйствования.

"Так, подозреваемый в составе исполнительного комитета голосовал за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в городе, отвечавшие интересам преступной организации. С марта по июль 2022 года первый заместитель и заместитель городского головы получили 900 тыс. и 300 тыс. грн соответственно", - утверждают в САП.

Как уточнил УНИАН один из депутатов Одесского городского совета, речь идет о "группировке", в организации которой обвиняют бывшего нардепа Александра Грановского и известного бизнесмена Бориса Кауфмана.

"И. о. заместителя мэра, он же - руководитель аппарата исполкома горсовета это, очевидно, Олег Брындак, который, насколько мне известно, сейчас служит в ВСУ. Заместитель - Светлана Бедрега, первый заместитель - Михаил Кучук, который уже давно уволен и где именно он находится сейчас, неизвестно. Он - в розыске", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2022 года НАБУ и САП заявили о задержании трех участников преступной организации, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города. Среди фигурантов - одесский бизнесмен, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман и его бизнес-партнер (бывший нардеп) Александр Грановский (Борухович). Кроме того, было сообщено о подозрении в получении взяток трем вице-премьерам Одессы, которых, по данным следствия, контролировали указанные бизнесмены. В частности, речь шла о первом заместителе городского головы Одессы и и. о заместителе городского головы Одессы - руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и заместителе мэра.

Поскольку местонахождение первого заместителя городского головы Михаила Кучука правоохранителям было неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно. В январе 2023 года Кучук был уволен. По данным следствия, именно он контролировал деятельность подчиненных управлений - главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановлении расчетов за ремонт дорог в городе и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: