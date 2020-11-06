Акция прошла под зданием посольства Польши.

Активистки движения Femen устроили вечером 6 ноября свою очередную акцию под зданием польского посольства в Киеве. Обнаженная участница движения залезла на крышу машины с зажженными файерами.

Об этом сообщает "Страна".

В организации уточнили, что акция посвящена планам польских властей по запрету абортов.

Читайте такжеЗапрет абортов в Польше: реакция украинских звезд

Внимание! Видео 18+

Это не первая подобная акция Femen. Ранее они митинговали как под посольством Польши в Киеве, так и консульством в Одессе.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

На днях правительство Польши решило отложить исполнение решения Конституционного суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован