В целом с момента полномасштабного вторжения компания предоставила благотворительную помощь населению и ВСУ на сумму более 90 млн гривен.

Компания "Фармак" передала витаминные комплексы для более 20 тысяч детей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Витамины получили воспитанники приютов, дети из внутренне перемещенных семей и другие нуждающиеся. Сумма помощи составила более 4,5 млн грн.

Недосыпание, отсутствие аппетита, постоянный стресс и тревожность – все это последствия войны, которые затронули не только взрослых, но и детей. Дефицит питательных веществ с раннего возраста может приводить к проблемам со здоровьем: нарушать обмен веществ, способствовать развитию хронических заболеваний и даже влиять на умственное развитие.

"Из-за стресса войны дети могут терять аппетит и несбалансированно питаться, что в результате приводит к ослаблению организма и авитаминозу. Мы решили помочь, и бесплатно передали витаминные комплексы детям, оказавшимся в трудной ситуации. К сожалению, мы не можем оградить их от войны. "Фармак", как и каждый украинец сегодня, делает максимум, что может на своем месте", – комментирует Владимир Пенюшкин, консультант по маркетингу фармацевтической компании "Фармак".

Видео дня

В целом с момента полномасштабного вторжения компания предоставила благотворительную помощь населению и ВСУ на сумму более 90 млн гривен.