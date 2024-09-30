Он рассказал, для каких задач используют эти истребители.

Получение американских истребителей F-16 позволило Украине улучшить собственные возможности по отражению российских ракетных обстрелов.

Об этом в интервью Video NV рассказал авиаэксперт и научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. По его словам, эти истребители более эффективны для сбивания дронов-камикадзе "Shahed" и крылатых ракет всех типов. Кроме того, отражение ударов с помощью F-16 является более дешевым.

"Например, мы получили ракеты Sidewinder старой модели. И я очень доволен именно этим. Почему? Мы получили ракеты Sidewinder AIM-9M. Старые ракеты стоимостью 300 тысяч долларов, которых безумное количество на складах американской армии. Их этими президентскими реквизициями можно поставлять, лишь бы было желание. Поставлять в любом количестве. Россияне устанут выпускать крылатые ракеты. А последняя модель AIM-9X - она уже стоит до 700 и более тысяч долларов. И возможности ее такие же для уничтожения крылатых ракет, - пояснил Романенко.

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Также эксперт прокомментировал трагическую гибель украинского пилота Алексея Меся и потерю первого F-16. Он напомнил, что авиаторы учились работать на F-16 в условиях, когда им не угрожали вражеские ракеты, а теперь они должны привыкнуть воевать на них. По его словам, перехват ракет осуществляется на малых высотах, а потеря первого F-16 могла произойти в западных районах страны, где достаточно сложный рельеф.

"Алексей Месь пошел на F-16 учиться с должности командира эскадрильи МиГ-29. Самый опытный, скажем так, пилот. И видимо, я думаю, что он был как раз командиром этого подразделения, этой эскадрильи, которая получила F-16. И вот такая досадная, очень досадная, очень трагическая для нас потеря", - сказал он.

Романенко отметил, что в советские времена авиационный полк имел год на переобучение с одного типа самолета на другой, но речь шла об очень похожем оборудовании и вооружении. Ситуация с западными истребителями совсем другая:

"Например, авиагоризонт: у нас движется самолет, у них движется сама линия горизонта. Рукоятка на F-16 - управление там под правую руку, по правому борту. У нас по центру. Ну, у нас километры в час, у них узлы. Высота у нас в тысячах метров, у них в тысячах футов".

F-16 в Украине

В начале августа Украина сообщила о прибытии первых истребителей. Остальные "птички" должны доставить позже, сроки не озвучивают из соображений безопасности.

Известно, что новые F-16 уже работали в небе страны - авиация отражала массированный удар по Украине 26 августа. Впоследствии стало известно о потере одного истребителя.

Украинский Генштаб сообщил, что во время катастрофы с пилотом потеряли связь. Вскоре сообщили о гибели украинского авиатора Алексея Меся.

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