Стартовал первый этап передачи антисептических средств в еврейские общины, объём которого составляет порядка 10 000 литров.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщила Объединённая еврейская община Украины, в состав которой входят 137 еврейских общин и организаций.

Гель получат как еврейские организации на свои нужды, так и их подопечные, в том числе люди из группы риска, у которых нет возможности приобретать качественные антисептические средства.

В ОЕОУ отметили, что гель не сушит руки, допускается к использованию даже в медицинских целях и стоит в Японии более 330 гривен за литр.

Вклад в борьбу с пандемией стал возможен благодаря тому, что часть японского гуманитарного груза была передана в ОЕОУ Международным благотворительным фондом Гармония.

После завершения первого этапа планируются следующие этапы распределения помощи.

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Автор: УНИАН