Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров.
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook.
В Донецкой области согласован гуманитарный коридор по маршруту:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
В Запорожской области согласовано 4 маршрута:
- Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
- Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами), место сборов: ул. Шевченко, 5;
- Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). "В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10", - сказано в сообщении.
- Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). "Место сбора автомобилей объявят местные власти", - говорится в сообщении.
В Луганской области согласовано 5 маршрутов:
- Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск – Бахмут, место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
- Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42;
- с. Горское – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля через гуманитарные коридоры эвакуировали 4676 человек.