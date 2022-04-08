Больше всего гуманитарных коридоров запланировано на Луганщине - 5.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook.

В Донецкой области согласован гуманитарный коридор по маршруту:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

В Запорожской области согласовано 4 маршрута:

Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);

Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами), место сборов: ул. Шевченко, 5;

Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). "В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10", - сказано в сообщении.

Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). "Место сбора автомобилей объявят местные власти", - говорится в сообщении.

В Луганской области согласовано 5 маршрутов:

Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28;

Лисичанск – Бахмут, место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;

Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42;

с. Горское – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля через гуманитарные коридоры эвакуировали 4676 человек.

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