Сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров / фото УНИАН, Евгений Кравс

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook.

В Донецкой области согласован гуманитарный коридор по маршруту:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

В Запорожской области согласовано 4 маршрута:

  • Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
  • Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами), место сборов: ул. Шевченко, 5;
  • Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). "В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10", - сказано в сообщении.
  • Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). "Место сбора автомобилей объявят местные власти", - говорится в сообщении.

В Луганской области согласовано 5 маршрутов:

  • Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск – Бахмут, место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
  • Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42;
  • с. Горское – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля через гуманитарные коридоры эвакуировали 4676 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: