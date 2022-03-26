Больше всего эвакуированных - из Мариуполя.

Из заблокированных городов за неделю гуманитарными коридорами эвакуированы более 37,6 тысячи человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Так, больше всего эвакуированных - из Мариуполя (26 477). В Запорожской области эвакуировано было 699 человек, Киевской - 9 488 человек, Луганской области - 972 человека.

На брифинге в пятницу вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сработали два гуманитарных коридора, эвакуированы 7 331 человек.

Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехали 2 800 человек. Еще 4 тысячи мариупольцев были централизованно эвакуированы из Бердянска автобусами. Также из Мелитополя Запорожской области в Запорожье эвакуировали 531 человека.

Верещук отметила, что на субботу, 26 марта, ожидаются гуманитарные коридоры для Мариуполя и населенных пунктов Киевской и Луганской областей.

Также ранее стало известно, что российская армия принудительно депортировала в российские фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев, чтобы использовать их как заложников для политического давления на Украину.

Принудительно вывезенным в РФ украинцам, которые соглашаются работать на оккупантов, запрещен выезд с места пребывания в течение 2 лет.

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