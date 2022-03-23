Из них более 36 тысяч обратились за помощью в Центры поддержки в Запорожье.

С начала эвакуации из Мариуполя в Запорожье выехало почти 50 тыс. человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"2491 житель Мариуполя прибыл сегодня из Бердянска в Запорожье. В том числе - 570 детей. Всем эвакуированным оказана необходимая медицинская помощь, еда и при необходимости - расселение", - отметил он.

По словам Кириленко, дорогу из Бердянска в Запорожье люди преодолевали как на собственных авто, так и на автобусах.

В частности, сегодня в Запорожье приехало 338 легковых автомобилей.

"Всего с начала эвакуации из Мариуполя в Запорожье въехало почти 50 тысяч человек, из которых более 36 тысяч обратились за помощью в центры поддержки в Запорожье", - сообщил председатель ОВА.

Напомним, сегодня гуманитарными коридорами эвакуировали 4,5 тысячи человек. Кроме того, в Киевской области из поселков Большая Дымерка, Богдановка и Светильня были эвакуированы 919 человек.

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