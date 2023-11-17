При нагревании эта смазка начинает интенсивно пениться, что вызывает снижение давления в системе и автоматического отключения дизель-генераторов.

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) россияне продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования. Речь идет, в частности, о 2, 4 и 6 энергоблоках. При этом на других оккупанты также не соблюдают ряд технологических требований, призванных гарантировать безопасную и корректную эксплуатацию оборудования. Об этом сообщатся в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

В частности, так называемое руководство ЗАЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции, несмотря на то, что при нагревании эта смазка начинает интенсивно пениться. Это вызывает снижение давления в системе и автоматического отключения дизель-генераторов.

"Такие действия некомпетентного и нелегитимного "руководства" ЗАЭС от Росатома ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции. В конечном итоге это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности – дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию. После деоккупации ЗАЭС все, кто сейчас сознательно выполняет преступные приказы оккупантов, нарушая лицензии украинского регулятора, будут отвечать за свои действия", – подчеркнул президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Отмечается, что все вышеупомянутое вместе с попытками перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячий" является грубым нарушением требований ядерного законодательства Украины и увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

"Есть только один способ остановить ядерную и радиационную угрозу – скорейшая деоккупация станции и ее города-спутника Энергодара и возвращение контроля над крупнейшим в Европе ядерным объектом его законному оператору – Энергоатому", - предупреждают в НАЭК.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Российские оккупанты вызвали частичный блэкаут на Запорожской АЭС. 14 ноября произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

"Из-за полной непрофессиональности российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и становится все больше опасных случаев его отказов. В то же время пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", - сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Ранее УНИАН информировал, что в конце октября российские оккупанты перевели в горячее состояние 4 и 5 энергоблоки на Запорожской АЭС.

Кроме того, россияне намерены собрать 3 энергоблок, который находится в состоянии ремонта.

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