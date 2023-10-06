Возможно, кто-то имеет планы по внедрению э-повесток, и они будут как-то реализовываться, отметил народный избранник.

Мобилизация в Украине продолжается, но электронные повестки пока не предлагали вводить. Если такая инициатива будет реализована, то э-повестки должны приходить на смартфоны.

Для введения электронных повесток в нашем государстве необходимо вносить изменения в законодательство, рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телемарафона.

"Сейчас согласно законодательству военком должен подписать повестку конкретному человеку..., и военнослужащие должны прийти к нему домой лично его увидеть, передать, он должен поставить подпись. Тогда эта повестка считается врученной", - отметил нардеп.

По его словам, возможно, у кого-то есть планы по внедрению электронных повесток, "и эти планы будут как-то реализовываться". "Я об этом не знаю. Но, мы же понимаем, что если эти электронные повестки будут, то они должны приходить куда-то - в "Дію" там, на смартфон. Поэтому начнутся вопросы... Кто не хочет идти в армию, могут удалять или не пользоваться. Поэтому, как это проверить, я не знаю...", - подчеркнул парламентарий.

Важные новости о мобилизации - что сейчас стоит знать

Ранее сообщалось, что в Украине начнет работать электронный реестр военнообязанных. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что базу призывников заполнили более чем на 90%. Чиновник подчеркнул, что система полностью защищена. Ранее руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник утверждал, что украинцам не будут приходить повестки в "Дію".

Стоит отметить, что мобилизацию в украинском государстве объявили после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю. Военнообязанными в нашей стране являются мужчины в возрасте 18-60 лет, а также женщины некоторых профессий, в том числе медики.

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