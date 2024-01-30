В отношении них также могут ввести ограничения.

Согласно новому проекту закона о мобилизации, военнообязанным гражданам Украины в других странах не будут предоставлять консульские услуги, если они не будут иметь военно-учетных документов.

Об этом говорится в документе, который сегодня передали в Верховную Раду. Отмечается, что это касается обращений в зарубежные дипломатические учреждения от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Исключениями являются следующие случаи:

оформление удостоверения на возвращение в Украину;

предоставление консульских услуг в отношении детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершение действий по заявлениям граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

Кроме того, ограничения в отношении людей, которые в течение 10 дней со дня вручения требования не явились в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, касаются и тех, кто находится в другой стране - они должны прийти в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

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В противном случае людей хотят ограничить в праве на выезд за пределы Украины, управление транспортными средствами, а также наложить арест на средства и другие ценности.

Что известно о новом законе о мобилизации:

Напомним, что сегодня, 30 января, Кабмин подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации, который ранее вызвал много обсуждений.

Согласно новым правкам, теперь в Украине хотят отменить право на отсрочку от призыва у государственных служащих.

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