В новом законопроекте об усилении мобилизации в Украине предусмотрено ограничение прав военнообязанных, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей по военному учету и прохождению военной службы.
Как следует из текста документа, в отношении уклонистов могут применить следующие ограничения в правах:
- наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках;
- ограничения на выезд за границу;
- ограничение прав на управление автомобилем.
В отличие от предыдущего законопроекта, который в конце декабря вносил в Раду Кабинет министр, на этот раз правительство предлагает накладывать эти ограничения не по решению председателя ТЦК, а по постановлению суда. А ТЦК может лишь обращаться в суд, чтобы именно он рассмотрел возможность введения таких ограничений.
Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине
Как писал УНИАН, под вечер 30 января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В теории новый законопроект должен учесть все главные недостатки, за которые критиковали предыдущую версию.
Одним из главных пунктов общего недовольства, который вменяли декабрьскому законопроекту были слишком широкие полномочия руководителей ТЦК и плохо прописанные процедуры.