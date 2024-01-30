В предыдущей версии законопроекта такими полномочиями наделили руководителей ТЦК, что возмутило юристов.

В новом законопроекте об усилении мобилизации в Украине предусмотрено ограничение прав военнообязанных, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей по военному учету и прохождению военной службы.

Как следует из текста документа, в отношении уклонистов могут применить следующие ограничения в правах:

наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках;

ограничения на выезд за границу;

ограничение прав на управление автомобилем.

В отличие от предыдущего законопроекта, который в конце декабря вносил в Раду Кабинет министр, на этот раз правительство предлагает накладывать эти ограничения не по решению председателя ТЦК, а по постановлению суда. А ТЦК может лишь обращаться в суд, чтобы именно он рассмотрел возможность введения таких ограничений.

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Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине

Как писал УНИАН, под вечер 30 января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В теории новый законопроект должен учесть все главные недостатки, за которые критиковали предыдущую версию.

Одним из главных пунктов общего недовольства, который вменяли декабрьскому законопроекту были слишком широкие полномочия руководителей ТЦК и плохо прописанные процедуры.

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