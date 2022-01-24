Нашей стране грозит сухопутный конфликт с Россией, считает военный эксперт.

Российская Федерация фактически не может применить против Украины ракетные войска и авиацию, поскольку тогда будет совсем другая "картинка".

Если российская сторона использует против нашей страны ракетные войска и авиацию, то против РФ будут все, включая ООН, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

По его словам, Россия может разрешить сухопутный конфликт, а тем более – активизировать свои действия на части Донецкой и Луганской областей.

"Конфликт в Украине... имеет такую одну особенность – здесь фактически невозможно применение авиации и ракетных войск. Потому, что... картинка... будет совсем другая, и Россия вряд ли найдет хотя бы одну страну в мире, которая бы поддержала эти такие действия. И все, включая ООН, будут против России...", – заявил собеседник.

Читайте также"Руководство является наглухо отбитым": Гордон оценил вероятность нападения РФ на УкраинуНапомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Западные СМИ узнали, что Россия более 300 раз обстреляла территорию Украины из реактивных систем залпового огня "Град".

Российские власти утверждают, что войска РФ на Донбасс не врывались, и отрицают обстрелы украинской территории.

Конфликт между Украиной и РФ обострился осенью 2021 года. Россия стянула к границе с нашей страной много военных и техники. Украина и ряд западных стран заговорили об угрозе широкомасштабной агрессии РФ.

Президент США Джо Байден утверждал, что если российские власти пойдут на агрессию, то нарвутся на действия, которые создадут для России "быстрые и тяжелые последствия".

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