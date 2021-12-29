Он человек высшей степени профессионализма, говорит она.

Бывшая супруга уволившегося зама министра образования Игоря Гарбарука как профессиональный сексолог решила не комментировать фотографии с его помощницей.

Об этом Гештальт-Психотерапевт и сексолог Анастасия (Гарбарук) Матюшевская рассказала УНИАН.

В ответ на просьбу профессионально оценить, правильной ли, по ее мнению, была реакция общества на фотографии, экс-супруга сказала, что не может это прокомментировать.

"Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, т.к я являюсь экс-женой и матерью дочери Игоря. Одно скажу: Я за него всецело! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма. Я не готова комментировать это вообще. Оперитесь на то, что Игорь Николаевич является человеком чести", - рассказала Матюшевская.

Читайте также"Очень скромно": женщины пересмотрели дресс-код после скандала с платьем в горсовете Львова"Я ничего не знаю. Моя задача – быть ему хорошей поддержкой в виде бывшей жены и матерью его ребенка", - добавила она.

Скандал с помощницей Гарбарука во Львове

24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.

Значительный резонанс вызвал наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи с Садовым и другими должностными лицами она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.

В свою очередь Гарбарук решил отреагировать на скандал, процитировав стихотворение Киплинга "Если".

"О, Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобный, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь", - написал чиновник.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.