Экс-заместителя главы правления Укрэксимбанка Александра Игнатенко могут освободить от ответственности по делу Укргазбанка в обмен на показания против бывшего председателя правления Укргазбанка и экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает блогер, экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец в свои колонке на "Украинских новостях".

По данным журналиста, Игнатенко предложили сделку со следствием, на которую он согласился. Это произошло после того, как дело "Укргазбанка" переквалифицировали с "финансовых злоупотреблений" на "создание преступной группировки".

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"По моим данным, ему предложили сделку со следствием. Уплатить на ВСУ 40-50 миллионов - и его отпустят по 367-й статье "Служебная халатность", срок преследования по которой уже кончился", - отметил Сергей Лямец.

Журналист сообщает, что решение суда оставалось открытым несколько часов после принятия, а затем его убрали из публичной плоскости.

"Конечно, это нарушило презумпцию невиновности и навредило другим участникам процесса, а еще психологически надавило на всех них. Думаю, именно в этом и была цель. То был сигнал остальным свидетелям, чтобы они тоже начинали рассказывать то, что нужно следствию. В конце концов, их судьба не важна, потому что главная цель - это "догнать" экс-главу НБУ Шевченко", - считает журналист.

Сергей Лямец напомнил, что Александр Игнатенко работал вместе с Шевченко в Укргазбанке и якобы был рекомендован на должность заместителя председателя лицами из ближайшего окружения тогдашних чиновников.

"В финансовых кругах у Игнатенко довольно пятнистая репутация. В свое время говорили, что в "Укргаз" его устроил теневой делец Михаил Бейлин, при содействии тогдашнего главы Администрации президента Бориса Ложкина. С Бейлиным их считали друзьями, по слухам Игнатенко даже жил в квартире товарища. Из "Укргазбанка" он перешел в "Укрэксимбанк", в котором стал заместителем председателя по корпоративному бизнесу. Были ли успешными его дела, свидетельствует факт: на зарплату банкира он купил Bentley Continental GT у экс-нардепа Игоря Котвицкого", - пишет Сергей Лямец.

Журналист отмечает, что фамилия Александра Игнатенко также фигурировала в деле НАБУ в отношении предпринимателя Владимира Галантерника, до выдачи кредитов компаниям которого мог быть Игнатенко. По данным Лямца, именно это дело стало главным аргументом влияния на Игнатенко.

"Поговаривают, что сломали его (Александра Игнатенко - ред.) собственно на Bentley, дружбе с Бейлиным И... кредите "почтенному" одесситу Владимиру Галантернику. Если вы помните, экс-глава "Укрэксима" Евгений Мецгер приказал бить журналистов и отобрать камеру именно из-за вопроса о кредите под залог киевского торгового центра Sky Mall. На самом деле, это кредит Игнатенко. Он был куратором сектора корпоративного кредитования. Думаю, что Игнатенко сломали именно на показаниях свидетелей по делу Галантерника. Возможно, он даже "стучал" по одесскому делу – потому что обычно если свидетель уже начал "стучать", его крутят на полную. А возможно, что он согласился свидетельствовать против Шевченко, чтобы избежать проблем где - то еще", - предполагает автор.

По мнению журналиста, главная цель следствия - получить громкий приговор по этому делу, ведь она для правоохранителей является "особенной".

"Еще ни в одном политическом деле действующая власть не демонстрировала такой настойчивости. Цель - не просто уволить (она уже реализована), а именно получить громкий приговор. Это крупнейшее политическое дело сегодняшнего дня", - резюмирует Сергей Лямец.