Он с семьей вылетел из Испании, но уже в США им отменили все визы и развернули назад, заявил политолог Ощановский.

Бывшему городскому голове Ирпеня Владимиру Карплюку отменили визу для въезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщил политолог Марьян Ощановский 16 января.

"Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк, на котором антикоррупционерам негде клейма поставить, оказался фактически невъездным в Соединенные Штаты. Он с семьей вылетел из Испании, но уже в США им отменили все визы и развернули назад", – сообщил Ощановский.

По словами политолога, Карплюк долгое время пытался наладить отношения с американскими инвесторами в Украину, но теперь не сможет это делать из-за "коррупционного шлейфа".

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"Там (в США – ред.) следят за всеми, все видят и все понимают. История с Карплюком – еще один показательный кейс – наступает момент, когда американцы перестают закрывать глаза, даже на столь незначительные фигуры, как Карплюк", – написал Ощановский, предполагая, что причиной отмены визы стали последние коррупционные скандалы, связанные с экс-мэром.

Среди них политолог называет десятки уголовных дел о коррупции, открытых против Карплюка, а также начавшийся недавно судебный процесс по делу о махинациях с бюджетными средствами в 2016 году, когда подконтрольное коммунальное предприятие "Ирпеньжилинвестстрой" получило средства за создание проектной документации на строительство парка "Центральный", который уже был построен к моменту подписания документов. До этого Карплюк был замечен в секте "АллатРа", которую СБУ уличила на оправдании российской агрессии, а недавно полиция зафиксировала, как из реки Ирпень идет добыча песка для строительства коттеджей предприятием, в котором Карплюк является соучредителем.