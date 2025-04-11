Экс-кандидат от Порошенко оправдывает убийства мирных украинцев россиянами, его партия отмалчивается, - эксперт

За несколько дней от руководства партии не было никакой реакции на скандальное заявление.

Экс-кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Батюков публично заявил, что ему не жаль гражданских украинцев, убитых российскими оккупантами, если среди их родственников нет военнослужащих. Порошенко и его партия вместо того, чтобы осудить соратника, поддержали его молчаливым согласием. Об этом сообщает политический эксперт Сергей Иванов, комментируя сообщение Батюкова в соцсетях.

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда погибает их какое-то количество, я спрашиваю - у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" - цитирует Сергей Иванов слова экс-кандидата в депутаты от "Европейской солидарности" Андрея Батюкова.

Эксперт отмечает, что позиция Порошенко и его партии по этому поводу вызывает возмущение: за несколько дней скандала от них не было никакой реакции на это заявление.

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"Представитель "Евросолидарности" выступил за убийство украинцев и их детей россиянами, а Порошенко поддержал его своим молчанием. Поддержал несмотря на то, что его старший сын - экс-депутат Алексей Порошенко - даже был оштрафован за неявку в ТЦК, не оплатил штраф, в результате чего исполнительная служба арестовала его имущество. То есть, по логике Батюкова, если бы российская ракета прилетела по детям его партийного лидера, ему тоже было бы все равно. Но понятно, что Лондон - это не Кривой Рог и туда ничего не прилетит. И дети Порошенко, в отличие от детей других украинцев, ничем не рискуют", - подчеркнул эксперт.

Иванов обратил внимание на то, что дети Порошенко находятся в безопасности за границей, тогда как обычные украинцы постоянно рискуют жизнью своих близких. Эксперт также напомнил, что партия "Европейская солидарность" является членом Европейской народной партии, и задал вопрос, готова ли эта международная организация исключить из своего состава политсилу, представители которой одобряют убийства собственных граждан российскими войсками.

"Место таких дикарей - где-то рядом с "единой Россией". Более того, там у Петра Алексеевича много надежных партнеров. Все-таки годами барыжили вместе", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, Петр Порошенко регулярно посещает своих военнообязанных сыновей в Великобритании, куда они сбежали в начале войны. В то же время его старший сын Алексей скрывается от ВСУ, из-за чего был оштрафован за неявку в ТЦК и официально признан уклонистом. Исполнительная служба арестовала все имущество Алексея Порошенко из-за неуплаченного штрафа.

Ранее военные ВСУ объявили сбор средств на билет домой для сына Петра Порошенко, который скрывается за границей, чтобы тот вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ.