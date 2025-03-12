Военные объявили сбор средств на билет домой для сына Петра Порошенко, который скрывается за границей, чтобы тот вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. Инициаторы сбора также предлагают СМИ бойкотировать политиков, чьи сыновья уклоняются от военной службы, - говорится в посте военного Алексея "Сталкера".

"Мы с ребятами решили инициировать бессрочную акцию "Сыновей политиков - на фронт!". В рамках волонтерской инициативы первый сбор объявляю на билет домой Алексею Порошенко. Почему собираем деньги именно Порошенко? У Алексея сегодня беда. Несмотря на то, что отец собрал на его счетах до полутора миллиардов долларов, у парня не хватает средств на дорогу домой. Он вынужден есть фуа-гру только через день, потому что все его имущество арестовано - парень в розыске за уклонение от службы в ВСУ. Единственная надежда была на отца, но Петр Алексеевич здесь не поможет - на олигарха наложены санкции за сотрудничество с Россией, росхищение армии, госизмену и т.д. (там целый букет "достижений"), поэтому он даже кофе на заправке не может купить", - пишет Алексей "Сталкер".

Как отмечает автор инициативы, если сын Порошенко откажется от билета, то собранные средства будут потрачены на дроны для ВСУ. "Сталкер" также отмечает, что в последнее время активизировались политики, которые поучают как надо воевать и вести переговоры. Зато их военнообязанные сыновья прячутся за границей от службы в ВСУ и не видят своего будущего в Украине.

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"Живут, учатся, тратят деньги, которые родители зарабатывают на войне и Украине. Но ни одного года своего счастливого и упитанного будущего они не связывают с Украиной. Потому что знают и видят, что делают с государством их родители: воруют, схематозят, пилят. Самый яркий пример - сыновья Порошенко: Алексей и Михаил. Старшему мальчику на днях исполнилось 40 лет - юбилей. Они с братом – командиры, "держат позиции" на лондонском западном фронте. Находятся на непосредственной линии соприкосновения с лакшери жизнью, борются с лобстерами в лучших ресторанах и приближают победу личной роскоши над общей обыденностью", - пишет Алексей "Сталкер".

Военный также призывает СМИ бойкотировать политиков, чьи сыновья уклоняются от армии.

"С побратимами предлагаем СМИ устроить бойкот тем политикам, чьи дети прячутся за границей. Если ты не видишь своего будущего в этой стране для своих детей, то значит ты вообще не видишь будущего для Украины. А значит не имеешь права рассказывать, как нам в своей стране жить", - резюмирует "Сталкер".

Как сообщалось ранее, подавляющее большинство украинцев считают справедливыми примененные к Петру Порошенко, Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству деньги и не понесут юридическую ответственность.