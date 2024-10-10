Предложенная властями модель экономического бронирования, которая предусматривает уплату ежемесячного налога в более 20 тыс грн за возможность не мобилизоваться, - это, по сути, узаконивание откупа от прямой обязанности защищать свою страну. Об этом заявил украинский доброволец, депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

"В нашей стране безграничных коррупционных чудес откупиться можно всегда и от всего. Можно кого-то убить, забашлять и никогда за это не сесть. Но никто в здравом уме не предлагает легализовать откуп за убийство. Потому что это - очевидная дичь, которая нарушает ключевые принципы, записанные в Конституции. Но экономическое бронирование - это, по сути, узаконенный откуп от службы во время войны, что является прямой обязанностью. И если государство это санкционирует, то оно фактически расписывается в собственной беспомощности и неспособности обеспечить выполнение обязанностей своими гражданами", - заявил Черняк.

Он назвал это решение "открытым плевком в войско" - в кадровых военных, добровольцев, мобилизованных и раненых, которые "зависли" на МСЭКах, и не могут ни уволиться со службы, ни получить хоть что-то от государства.

Видео дня

"Когда исключительно наличие/отсутствие средств становится легальным основанием для того, чтобы не выполнять определенный долг, то на этом долге можно ставить точку. Потому что не может существовать "необязательных" обязанностей. Любой сможет легально забить болт на выполнение обязанности по защите государства, просто заплатив "отступной" или "откупной". И если сейчас мы официально признаем, что обязанность защищать Украину - это такое... То кто станет в ряды, когда наступит новое 24 февраля???" - отметил Черняк.

Напомним: идея об "экономическом бронировании", которая предусматривает бронирование только для украинцев с высокими зарплатами, вызвала волну критики среди военных, экспертов и населения, и в Офисе президента отказались от этой идеи. Но потом отдельные чиновники все же вернулись к ней, и продолжают ее лоббировать.

Зато министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея экономического бронирования до сих пор дискутируется из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.