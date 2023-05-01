Сейчас украинский не может найти маленького мальчика в рамках принудительной эвакуации с опасного участка фронта.

В Авдеевке среди ада войны потерялся маленький мальчик. Ребенка до сих пор не могут найти, чтобы эвакуировать на безопасные территории.

Об этом сообщил городской голова Виталий Барабаш в эфире украинского телевидения. По его словам, речь идет о 12-летнем ребенке.

"К сожалению, еще остается один ребенок. Это 12-летний мальчик, которого пока не можем найти. Уже перевернули весь город, всех родственников, друзей, кумовьев. Прячут, меняют локации", - отметил он.

По словам Барабаша, из города до сих пор не выехал 17821 человек. Это то количество украинцев, которое сейчас официально может подтвердить ОВА, ведь они получают гуманитарную помощь. Еще ориентировочно там остаются 50-70 человек, которых нет в списках на "гуманитарку".

В Авдеевке объявили принудительную эвакуацию детей - спасли семью

Напомним, что украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей в 21 населенных пунктах Донецкой области из-за очень жестоких боев и обстрелов, которые продолжаются в регионе из-за полномасштабной войны.

11 апреля стало известно, что из Авдеевки удалось забрать семью с двумя детьми. Их в течение полугода уговаривали решиться покинуть родной дом для безопасности детей: 2-летнего Егора и его сестры Алины (девочке 12 лет).

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