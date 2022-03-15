Глава ОВА призвал граждан не выходить на улицы и другие общественные места.

Комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта будет действовать по всей Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"По всей Киевской области с 15 по 17 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00", - отметил он.

Кулеба призвал граждан не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона. Просим всех подготовиться к тому, что ближайшие полтора суток вы проведете в собственных помещениях или укрытиях. Власть и все областные службы делают все необходимое для безопасности населения", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта в столице будет действовать комендантский час.

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