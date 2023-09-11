В ближайшее время могут быть дестабилизированы еще два рынка - финансов и гейминга.

Планы власти ввести двойное налогообложение банковской сферы и рынка азартных игр приведут к падению доходов государственного бюджета и ударят в первую очередь по обычным потребителям.

Об этом говорится в статье издания "Апостроф".

"В случае применения дополнительного налога 5%, банки в лучшем случае лишат клиентов приятных вознаграждений - бонусов и кэшбеков, в худшем - повысят комиссии и другие платежи за обслуживание", - говорится в статье.

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По данным СМИ, эксперимент с двойным налогообложением игорного бизнеса приведет к оттоку игроков в теневой рынок. Вместе с уменьшением спроса на легальные игры, упадут и доходы компаний, а с ними налоги.

"Выходит так, что человек делает ставку за собственные деньги (доход от бизнеса, зарплату, премии, проценты по депозитам и т.п.), с которых уже были удержаны НДФЛ, СО, налог на проценты по депозитам и т.д., а его заставляют платить еще раз те самые 18%, которые также платит и компания. Это уже не двойное, а тройное налогообложение", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что тема взимания налогов дважды с одних и тех же доходов не нова. Так было с амнистией капиталов. Так сейчас есть с волонтерскими сборами.

"В ближайшее время могут быть дестабилизированы еще два рынка - финансов и гейминга", - говорится в статье.